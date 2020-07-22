Собирают дождевую воду: Волонтер показал изолированное прифронтовое село под Торецком (Фото)

Прифронтовое село Черный Бугор (окраина Торецка, Донецкая обл.) является изолированным: здесь нет транспорта, магазина, аптек, социальных и административных служб и иных благ и объектов инфраструктуры. Об этом в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Подъезда для автомобилей непосредственно в сам поселок нет. Первоначально можно доехать до поселка Пивденное (бывш. Ленинское), здесь асфальтированная дорога заканчивается. До Черного Бугра – еще 2 км нужно идти пешком по грунтовой тропе, при этом эта дорога заросла и заминирована.

«Из инфраструктуры в поселке только периодически появляющееся электричество низкого качества. В населенном пункте остается проживать 8 мирных жителей. До ближайшего магазина в Южном необходимо добираться 2 км. Ближайшее отделение банка – в 10 км в Торецке. "Укрпочта" не обслуживает жителей Черного бугра. Люди собирают дождевую воду с крыш для хозяйственных нужд. А для того, чтобы воспользоваться транспортом для выезда на мирную землю, им нужно преодолеть около 3 км пешком», – описал ситуацию Каплин.

Команда «Пролиски» побывала в селе, доставив всем жителям очередную партию продуктовых наборов.

Напомним, в прифронтовой зоне Донбасса с началом военных действий было 50-70 изолированных сел (с отсутствием объектов инфраструктуры, и даже коммуникаций), в них проживало до 20 тыс. человек. С карантином их число увеличилось за счет еще 54 населенных пункта.

Село Черный Бугор – также изолированный населенный пункт, зона боевых действий, окраина Торецка. Здесь сейчас всего 8 мирных жителей, остальные – выехали, в том числе бросив своих животных. Одна из таких собак по кличке Рыжик подорвалась на растяжке, но ее выходила местная жительница.