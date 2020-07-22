Угрозы населенным пунктам нет: На Луганщине ликвидируют пожар после обстрела

Вблизи села Лопаскино Новоайдарского района Луганской области, где сегодня, 22 июля, из-за обстрела вспыхнул лесной пожар, остаются участки тления травы. Угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 21:00 открытого огня нет, наблюдается тление сухой травы, кустарников и древесины на территории Трехизбенского лесничества. Угрозы населенным пунктам нет. Обстрелов и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается», – говорится в сообщении.

Спасатели информируют, что для тушения создано 3 оперативных участка, силы и средства сосредоточены по периметру пожара. Пиротехническим расчетом ГСЧС проводится обследование территории на наличие взрывоопасных предметов.

«К тушению привлечены 116 человек и 31 ед. техники, из них от ГСЧС 95 человек и 24 ед. техники, ВСУ 6 человек и 2 ед. техники, лесного хозяйства 15 человек и 5 ед. техники. Сформирован резерв сил ГСЧС в количестве 106 человек и 20 ед. техники», – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что для недопущения распространения пожара, который возник 22 июля в Трехизбенском лесничестве после обстрелов, на населенный пункт Лопаскино по периметру села устроена минерализованная полоса. Через областную государственную администрацию проведено оповещение председателя Трехизбенского сельского совета о возможности, в случае необходимости, эвакуации населения Лопаскино (33 жителя).