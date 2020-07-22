Более полувека: В Краматорске пенсионер занимается мотоспортом (Видео)

Житель Краматорска Владимир Фастовец уже свыше 50 лет занимается мотоциклетным спортом. Ежегодно он организовывает соревнования по мотокроссу и мечтает восстановить детскую мотошколу в городе.

Владимир увлекся данным видом спорта в 16 лет. А в 19 лет начал выступать за сборную Украины, не раз был призером и чемпионом разных соревнований.

Свое увлечение мотоспортом Фастовец совмещал с основной работой. «Я работал бригадиром по укладке плитки, а после работы – в училище, где открыл мотокружок, его посещало по 40 человек», – вспоминает Владимир.

Уже 7 лет мужчина на пенсии. Возглавляет Краматорскую городскую федерацию мотоспорта, организовывает соревнования и сам принимает в них участие.

«Здесь всегда есть над чем работать. Понимание приходит с годами. Умение правильно проехать трассу – в этом кайф… Сейчас проблема, что в городе нет детской мотосекции. Я вижу, что много детей хотят заниматься мотокроссом. Смотришь: смелый ребенок 6-7-ми лет мчится на санках, ничего не боится. Просто для них нужно создать условия, чтобы подрастало поколение, которое продолжит наше дело», – отмечает он.

Оставлять мотоспорт Владимир не планирует. Говорит, что «гонять» будет, пока будут силы. «Это родиться нужно таким. Ощущения классные. Не представляю себя без этого. Говорят, что все из-за адреналина. Но это круто», – резюмирует краматорчанин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»