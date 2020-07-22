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Краматорск и Бахмут: На Донетчине новые случаи COVID-19 (Карта)

22.07.20 22:26
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

Сегодня, 22 июля, в Донецкой области зафиксированы 5 новых случаев COVID-19. Также 2 пациента выздоровели. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение суток заболевание подтвердилось:

  • у 4 жителей Краматорска (мужчина 54 лет и женщины 34, 52 и 64 лет);
  • у 58-летней жительницы Бахмута.

«Уже третий день Донецкая область выдерживает критерии Министерства здравоохранения, необходимые для ослабления карантина… Призываю всех соблюдать карантина и в дальнейшем», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 818 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 593 пациентов;
  • находятся на лечении – 214 человек;
  • летальных случаев – 11.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 июля в Украине COVID-19 заболели 60 995 человек (33 172 пациента выздоровели, 1 534 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 117 заболевших (выздоровел – 84 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 550 заразившихся (выздоровели – 725 человек, летальных случаев – 92). В «ЛНР» – 601 случай COVID-19 (выздоровели – 535 человек, летальных случаев – 15).

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