С грудинкой по-техасски: В Славянске кафе бесплатно кормят медиков ПЦЛ-лаборатории (Видео)

На данный момент в Донецкой области ПЦЛ-лаборатории для тестирования на коронавирус работают в Мариуполе и в Славянске.

В Славянске для медиков данной лаборатории волонтеры и местные кафе готовят благотворительные обеды.

Повар Наталья Федорова перечисляет меню одного из дней: «Картофель отварной, обжаренный на гриле, будет подаваться с зеленью, со сливочным маслом. Салат греческий с заправкой. И грудинка по-техасски».

Она отмечает, что ежедневно меню разное, разнообразят витаминными и белковыми продуктами. «Свинина, говядина, рыба… На гриле запеченное или обжаренное», – говорит Наталья.

Готовые блюда раскладывают на 6 порций. К каждому ланч-боксу – одноразовые приборы, салфетки. Горячие наборы обворачивают фольгой, чтобы медики получали горячую еду. Работают повара в масках и перчатках.

Данная акция «Накорми медика» родилась в соцсетях, ее поддержали благотворительные организации, присоединились и кафе. Такие обеды в Славянске готовят уже в течение месяца.

«Мне кажется, что в нашем городе для этого делается не так много. А работа медиков особенно сегодня очень важна, мы должны их поддержать», – считает директор кафе Виктория Левит.

В частности, в данном кафе блюда в лабораторию доставляет бухгалтер Елена на собственном автомобиле, которая также высоко ценит работу земляков-медиков.

В ПЦЛ-лаборатории пакеты принимают на пороге. Сотрудники говорят – такие правила. Медики благодарны землякам за поддержку, так как теперь экономят время на приготовление пищи или выходы на обед. А каждый день по тестированию много работы. «Мы делаем до 150-200 тестов в день. Поэтому такие обеды нас выручают», – уточнила лаборантка Ангелина Склярова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»