Прорыв «Минска»: Версии участников заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Сегодня, 22 июля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Также присутствовали представители «ЛНР» и «ДНР».

Как сообщает Офис президента Украины, было принято решение, что с 00:01 27 июля стороны «должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня».

«Прорыв в работе ТКГ в этом направлении является результатом эффективной работы украинской делегации при поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран – участниц Нормандского формата», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня «до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса».

Соответствующие мероприятия согласованы на ТКГ Украиной, Россией и поддержаны ОБСЕ.

«Украина в очередной раз подтвердила полную готовность к соблюдению достигнутых на декабрьском саммите в Париже договоренностей на уровне лидеров стран – участниц Нормандского формата и приверженность к выполнению Минских соглашений. СММ ОБСЕ будет способствовать и поддерживать выполнение этих мероприятий», – продолжили в Офисе президента.

Также акцентируется, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования, в том числе, для проведения выборов на неподконтрольной территории.

В рамках гуманитарной группы украинская сторона передала списки лиц по взаимному освобождению «и ожидает того же от другой стороны».

В «ДНР» также добавляют, что на ТКГ утвердили пакет дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия.

«Это стало возможным благодаря нашей настойчивой позиции и ее принципиальной поддержке со стороны Российской Федерации», – в свою пользу акцентируют в «МИД ДНР».

При этом «МИД ДНР» обвинил украинскую сторону в блокировании работы в ходе обсуждения тем политического блока Минских соглашений. «Весь конструктив работы Контактной группы закончился, как только республики потребовали прокомментировать официальных представителей Киева принятое 15 июля 2020 года Верховной Радой Украины постановление № 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)", четвертый пункт которого полностью противоречит Минским соглашениям», – считают в «ДНР».

В «МИД» утверждают, что украинская сторона не отреагировала на вопрос «республиканцев», «тем самым заблокировав дальнейшую полноценную работу Контактной группы».

Отметим, что в п. 4 постановления говорится о том, что местные выборы на неподконтрольной Украине территории могут пройти только в условиях «прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», а именно:

вывод с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и российских оккупационных войск, их военной техники;

восстановление полного контроля Украины над государственной границей;

разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников;

восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины;

обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях.

В «ЛНР» отметили, что с 27 июля начнут действовать дополнительные меры по обеспечению «режима тишины». «Эти приказы должны быть введены в действие с 27 июля и будут действовать в течение всего периода до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта», – сообщил «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего.

Он перечислил меры, которые были согласованы:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства «народной милиции ЛНР и ДНР» после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;

вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

«Руководство Вооруженных сил Украины и руководство народной милиции ЛНР и ДНР сразу после издания этих приказов должны будут сделать публичные заявления о введении их в действие, а также о полном их соответствии мерам, согласованным Контактной группой, с перечислением всех этих мер», – резюмировал Дейнего.