В ОБСЕ рассказали о новых случаях глушения беспилотников Миссии

На Донбассе Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает сталкиваться со случаями глушения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Миссии. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 22 июля.

Так, БПЛА Миссии среднего радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате глушения) при выполнении полета над районами возле н. п. Водяное (подконтрольный правительству, 94 км к югу от Донецка).

Кроме того, в 2 случаях беспилотник миссии малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате глушения) во время полетов над районами вблизи н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 99 км к югу от Донецка).

При этом в ОБСЕ подчеркивают, что помехи сигнала могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.