В «ЛНР» конфликт зятя с тестем закончился убийством

В «ЛНР» в Красном Луче (после переименования – Хрустальный) мужчина 1995 года рождения совершил убийство. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «МВД», инцидент произошел 18 июля. В «полицию» позвонила женщина 1976 года рождения, которая сообщила, что мужчина 1995 года рождения в состоянии алкогольного опьянения причинил проникающее колото-резанное ранение брюшной полости ее мужу – 1962 года рождения. Последний от полученных повреждений скончался на месте.

В «полиции» задержали ранее судимого подозреваемого, от него получены, как утверждают в «МВД», признательные показания. Сам мужчина рассказывает, что он пришел домой, где у него возник конфликт с тестем, переросший в драку. Во время драки зять ударил тестя ножом.

«Следствие продолжается», – заявили в «ЛНР».