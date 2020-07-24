В «ДНР»: В Горловке показали прекратившую существование шахту (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) показал шахту им. Гаевого.
По словам горловчанина, в 2013 году эта крупная шахта еще работала. С началом военного конфликта шахта прекратила существование.
Сейчас территория выглядит заброшенной.
Ранее шахта входила в ГП «Артемуголь». В 2014 году предприятие работало с перебоями, и уже в январе 2015 года персонал распустили по домам, шахта была частично затоплена подземными водами.
Отметим, что над выработками шахты имени Гаевого расположен концерн «Стирол».
Напомним, ранее горловчанин показал шахту им. Ленина.