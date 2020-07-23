Наблюдается тление отдельных участков: В ГСЧС рассказали о пожаре у с.

По состоянию на 7:00 сегодняшнего дня, 23 июля, на территории Трехизбенского лесничества вблизи с. Лопаскино (Новоайдарский р-н, Луганская обл.), где 22 июля в результате обстрела возник пожар, наблюдается тление отдельных участков сухой травы, кустарника и древесины в пределах контролируемого периметра. Угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

К тушению привлечены 252 человека и 51 единица техники, из них от ГСЧС 170 человек и 41 единица техники (в том числе один пиротехнический расчет).

Ранее сообщалось, что для недопущения распространения пожара, который возник 22 июля в Трехизбенском лесничестве после обстрелов, на населенный пункт Лопаскино по периметру села устроена минерализованная полоса. Через областную государственную администрацию проведено оповещение председателя Трехизбенского сельского совета о возможности, в случае необходимости, эвакуации населения Лопаскино (33 жителя).