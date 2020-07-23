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В 2013 году работали около тысячи человек: В Горловке показали шахту Ленина (Фото)

23.07.20 08:59
Горловка
Горловка / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) показал шахту им. Ленина.

По словам горловчанина, в 2013 году на шахте «еще теплилась жизнь», работали около 1 тыс. человек. Мужчина отметил, что с приходом военного конфликта предприятие умерло.

Ранее шахта входила в ГП «Артемуголь». В 2015 году во время боевых действий были повреждены некоторые наземные строения. Сейчас здание административно-бытового комплекса выглядит заброшенным, при этом окна в нем – целые, а сама шахта постепенно затапливается подземными водами.

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