Разбили молотком: В Луганске уничтожили барельеф Шевченко (Фото)

Во временно неподконтрольном украинским властям Луганске демонтировали памятник-барельеф Тарасу Шевченко. Кадры опубликованы в местном Telegram-канале.

Барельеф был размещен у здания «Луганского национального университета имени Тараса Шевченко», который был переименован в «Луганский государственный педагогический университет». На кадрах – работник, стоящий на лестнице, молотком сбивает барельеф Шевченко со стелы.

Надписи с названием вуза уже нет.

Напомним, Луганский национальный университет им. Т. Шевченко был переведен на подконтрольную украинской власти территорию, и в данное время находится в Старобельске (Луганская обл.). 23 января 2019 года состоялось открытие отремонтированного учебного корпуса и нового общежития вуза-переселенца. Донбасский государственный технический университет (ДонГТУ) был перемещен из неподконтрольного украинскому правительству Алчевска в Лисичанск (Луганская обл.).

В июне 2020 года в «ЛНР» заявили, что к новому учебному году проведут оптимизацию системы высшего профессионального образования, вследствие чего в вузах закроется ряд специальностей и один институт закроют.