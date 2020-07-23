Проходная и здание управления: В Горловке показали завод «Стирол» (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) показал, как сегодня выглядит некогда одно из градообразующих предприятий города – завод «Стирол». Сегодня завод не работает – кроме одного цеха.

Мужчина показал проходную на ул. Горловской Дивизии и расположенное напротив здание управления.

Также он показал завод со стороны Углегорского шоссе – неработающие цеха по производству карбамида, селитры, аммиака, неухоженную и заросшую бурьяном территорию возле предприятия.

К началу военного конфликта, напомнил горловчанин, на предприятии трудились тысячи сотрудников.

Напомним, что концерн «Стирол» (входил в холдинг Ostchem) до начала вооруженного конфликта на Донбассе был крупнейшим в Украине производителем минеральных удобрений, поставлял на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из них. ПАО «Концерн "Стирол"» формировал до 40% бюджета Донецкой области. После захвата Горловки незаконными вооруженными формированиями 8 мая 2014 года концерн приостановил производство.

Начиная с февраля 2017 года «власти ДНР» регулярно заявляют о готовности запустить химический гигант. В марте завод «национализировали» и он перешел под контроль «министерства промышленности и торговли ДНР», из украинской компании ПАО «Концерн "Стирол"» перевелись лишь 82 человека (в мирное время здесь трудилось 4,5 тыс. чел.), в июле 2017 года в штате числились уже 515 чел. В мае 2017 года обещали до конца лета запустить 50% мощности «Стирола». В декабре 2017 года заявляли о предстоящем запуске завода в 1-й половине 2018 года. Однако предприятие так и не заработало в полном объеме. Единственное, что удалось «республике» – запустить лишь цех по производству пластиковых стаканчиков.

В марте 2020 года «министр промышленности и торговли ДНР» заявил, что рассматривается возможность полной консервации «Стирола».