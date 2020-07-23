За сутки в Украине от COVID-19 выздоровели 828 человек, заболели – 856

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 856 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 23 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 856 человек. Из них 71 ребенок, а также 50 медработников. Были госпитализированы 178 человек. Зафиксированы 17 летальных случаев. При этом выздоровели 828 пациентов. В целом за все время пандемии заболел 61 851 человек. Из них 4 400 детей и 8 153 медработника. При этом в целом выздоровели 34 тыс. человек. Летальных случаев – 1 551», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в г. Киеве (112), во Львовской (109), Ивано-Франковской (76) и Ровенской (71) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 818 случаев COVID-19, в Луганской – 116 случаев.