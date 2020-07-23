Выборы и карантин: Главный санврач назвал возможные сценарии

Опыт проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО) показал, что в Украине можно провести местные выборы без риска ухудшить эпидемиологическую ситуацию. Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире «Украинского радио».

«Мы все сейчас понимаем, что все зависит от нас. Если мы придерживаемся правил карантина, создаем условия для этого, то, как показало ВНО, можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем, рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан. Но если вся страна станет красной зоной, тогда, возможно, нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий», – сказал Ляшко.

Напомним, Верховная Рада Украины объявила местные выборы – они пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях страны, за исключением неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма.