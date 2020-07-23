Сводка из зоны ООС за 22 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника четверо украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

недалеко от Майорска – из минометов калибром 120 мм;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем;

у Крымского – из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник открывал огонь по украинским опорным пунктам:

в пригороде Марьинки, неподалеку Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки и Талаковки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Богдановки – из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, также был применен беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 131 единица. В ходе обстрелов применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка и село Васильевка вблизи Ясиноватой; на горловском направлении – районы поселков шахты 6/7, шахты им. Гагарина, Зайцево и Широкая Балка; на мариупольском направлении – окрестности села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.)».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Знаменка. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения боевых машин пехоты БМП-2».