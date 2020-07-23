В «ЛНР» зафиксировали более 600 случаев COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 604 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, за сутки выявили еще троих заболевших. Об этом сегодня, 23 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 23 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 604», – уверяют в «республике».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 540 человек. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «ЛНР».

Подробности о заболевших в «ЛНР» не сообщают.