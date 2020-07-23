Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга начали визит на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга начали рабочую поездку на Донбасс. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга встретятся с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучат гуманитарную ситуацию в области. На Луганщине президенты Украины и Швейцарской Конфедерации ознакомятся с реализацией программы «Большая стройка».