Карантин по-новому: Степанов рассказал, что изменилось

Правительство продлило адаптивный карантин до 31 августа, но с изменениями. Теперь регионы Украины будут делиться на зоны в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19. Об этом сегодня, 23 июля, в ходе брифинга сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В чем изменения: у нас остается адаптивный карантин. То есть карантин, когда в зависимости от ситуации в каждом регионе устанавливаются те или иные ограничения. Причем мы, посмотрев на то, как это происходит в нашей стране, видим, что иногда в пределах одного и того же региона – а у нас в стране регионы, наши области, достаточно большие – ситуация может быть разной. То есть, в одной части области лучше эпидемиологическая ситуация, чем в другой. Поэтому было установлено, что у нас адаптивный карантин не только вводится на территории всего региона, а в административно-территориальной единице – городе или районе. Кроме того, чтобы все могли четко прогнозировать свои действия, мы установили четыре так называемые "зоны"», – сказал министр.

Новые уровни – «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный». Они зависят от четырех показателей – уровня наполненности коек, количества тестирований на 100 тыс. населения и двух показателей, которые отражают динамику заболеваемости коронавирусной болезнью.

Максим Степанов проинформировал, что в «зеленой» зоне устанавливаются правила, к которым все привыкли – обязательное ношение маски в местах скопления людей, заведениях, зданиях, в транспорте; обязательное соблюдение социальной дистанции; наполненность кинотеатров и театров не больше, чем на 50%; передвижение общественным транспортом в количестве, не превышающем количество мест для сидения.

«Затем в зависимости от сложности идет "желтая" зона, "оранжевая" и "красная". Наиболее жесткий карантин в "красной" зоне. Но в "красной" зоне в таком случае будет достаточно сложная эпидситуация», – сообщил Степанов.

Министр отметил, что регион может перейти в другую зону, когда 5 дней подряд будет наблюдаться увеличение по одному из показателей. Решение о переходе из одной зоны в другую принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС.