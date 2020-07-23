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На Луганщине коронавирус подтвердили у двоих людей, контактировавших с заболевшими (Карта)

23.07.20 13:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за сутки подтверждены 2 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи заболевания подтверждены в Новоайдарском районе и в Северодонецке, заболевшие контактировали с больными, диагноз которых был подтвержден ранее.

По состоянию на 23 июля в Луганской области подтверждены 119 случаев коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 85 человек;
  • продолжают лечение – 33 человека, в том числе 5 детей (9 человек госпитализированы в инфекционные отделения лечебно-профилактических учреждений области, 24 больных лечатся амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

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