На Луганщине коронавирус подтвердили у двоих людей, контактировавших с заболевшими (Карта)

На Луганщине за сутки подтверждены 2 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Новые случаи заболевания подтверждены в Новоайдарском районе и в Северодонецке, заболевшие контактировали с больными, диагноз которых был подтвержден ранее.
По состоянию на 23 июля в Луганской области подтверждены 119 случаев коронавирусной болезни, из них:
- выздоровели – 85 человек;
- продолжают лечение – 33 человека, в том числе 5 детей (9 человек госпитализированы в инфекционные отделения лечебно-профилактических учреждений области, 24 больных лечатся амбулаторно);
- умер – 1 человек.