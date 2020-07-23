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От коронавируса в «ДНР» умерла пожилая женщина

23.07.20 11:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в «ДНР» выявлены 25 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 22 июля, выявлены 25 случаев заболевания COVID-19. 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у прибывших из Украины 17 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 74 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 23 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1575:

  • на лечении – 742 пациента,
  • выписаны – 740 человек,
  • летальных случаев – 93.

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