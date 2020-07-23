В «ДНР» родственникам без вести пропавших выдали «паспорта ДНК»

В «ДНР» родственникам без вести пропавших «военных» и мирных жителей выдали «паспорта ДНК». Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В среду, 22 июля, состоялась выдача паспортов ДНК родственникам без вести пропавших. Такие паспорта… фактически являются заключением объемного судебно-медицинского исследования. На данный момент в ДНР выдано около 60 паспортов и еще около 90 таких паспортов находятся в работе», – уверяют в «ДНР».

Там также сообщают, что важно создать «общую базу генетического материала с ЛНР» и установить контакты с украинскими властями «для увеличения вероятности опознания погибших».

В «республике» утверждают, что для процедуры используются «расходные материалы, которые предоставляют различные гуманитарные организации, например, Международный комитет Красного Креста».