На Донетчине сотрудник колонии торговал наркотиками

Младшего инспектора отдела режима и охраны Государственного учреждения «Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)» (г. Бахмут, Донецкая обл.) уличили в продаже наркотиков осужденным. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства следователями теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Краматорске, работнику учреждения исполнения наказаний сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотических средств) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что 9 апреля 2020 года младший инспектор отдела режима и охраны Государственного учреждения "Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)", заступая на место несения службы, имел при себе наркотические средства – каннабис и метадон, которые в дальнейшем собирался сбыть осужденным», – сообщили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании правоохранителю меры пресечения.