17 грузовиков доставили на Донетчину химикаты и реагенты из Швейцарии, – Зеленский

Швейцария передала гуманитарную помощь для улучшения водоснабжения Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июля, в ходе визита на Донетчину сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Донецкую область с Владимиром Зеленским прибыла президент Швейцарии Симонетта Соммаруги. Главы двух государств посетили коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"».

Президент Украины напомнил, что предприятие обеспечивает питьевой водой около 4-х млн жителей Донбасса – в том числе на временно неподконтрольных территориях. С 2014 года объекты предприятия неоднократно подвергались обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований, из-за чего периодически приостанавливалась подача воды украинскому населению.

«В этих обстоятельствах для нас чрезвычайно важной стала гуманитарная помощь со стороны Швейцарии. Десятки тысяч тонн химических реагентов для очистки установки для обеззараживания питьевой воды и много другого дали возможность предупредить гуманитарную катастрофу на Донетчине», – сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине приветствуют новую швейцарскую программу по сотрудничеству на следующие 3 года. «От ее общего финансирования на нужды "Воды Донбасса" в 2020 году выделены 1,4 млн швейцарских франков. Сегодня мы с госпожой президентом встречаем гуманитарный груз со Швейцарской Конфедерации», – сообщил украинский президент.

Гуманитарный груз доставили 17 грузовиков, в 15 из которых – химикаты и реагенты, в 1 – средства индивидуальной защиты для центральной больницы Славянска, в еще одном грузовике – гидролизные аппараты для очистки воды в Волновахе и Мариуполе.