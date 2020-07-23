Проект «Стена»: У Яценюка ждут извинений за фейковые обвинения

От директора Института трансформации общества Олега Соскина ожидают извинений за слова о том, что якобы экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк украл деньги с проекта «Стена». Иначе вопрос будет решаться в суде. Об этом написала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо в своем Facebook.

По ее словам, 13 июля 2020 года интернет-ресурс «Главред» в статье «Кто возглавит Нацбанк и как это повлияет на Украину, гривну и кредиты» процитировал Олега Соскина, который отметил, что якобы Арсений Яценюк «украл деньги проекта "Стена"».

«Иногда люди признают, что врали. И исправляются. 13 июля 2020 года интернет-ресурс "Главред" в статье "Кто возглавит Нацбанк и как это повлияет на Украину, гривну и кредиты" процитировал Олега Соскина, который отметил, что якобы Арсений Яценюк "украл деньги проекта "Стена". Вскоре после нашего заявления о том, что за ложь Олег Соскин будет отвечать в суде, фраза о "Стене" и якобы украденных деньгах на сайте исчезла. Зато появилось примечание в конце статьи, что текст был изменен по требованию самого Соскина. Таким образом Олег Соскин признал, что солгал. Логично было бы публично извиниться. Ожидаем, что Олег Соскин сделает это в ближайшее время. В противном случае – таки придется отвечать в суде», – написала Лаппо.

Как сообщалось ранее, экс-премьер Украины Арсений Яценюк подает в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с публикацией о его якобы причастности к коррупции на строительстве «Стены».