Президент Швейцарии на Донетчине поблагодарила сотрудников коммунального предприятия

Швейцария передаст очередную большую партию гуманитарной помощи на Донбасс нынешней осенью, в сентябре. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 июля, в ходе визита на Донетчину сообщила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

Выступая перед сотрудниками коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"», Симонетта Соммаруга отметила, что именно они «каждый день с самого начала конфликта прилагают неимоверные усилия, чтобы часто в сложных условиях подавать воду для почти 4-х млн людей». «Говоря о сложных условиях, я имею в виду даже обстрелы», – уточнила президент Швейцарии.

Она также выразила благодарность за то, что сотрудники КП поддерживают работоспособность предприятия, обеспечивающего водой население по обе стороны линии разграничения.

Швейцария, по словам Симонетты Соммаруги, является одной из немногих государств, которая с 2015 года предоставляет гуманитарную помощь людям – по обе стороны линии соприкосновения. Она выразила благодарность президенту Зеленскому за то, что он разрешает швейцарскую гуманитарную помощь доставлять на временно неподконтрольную Украине территорию.

Президент Швейцарии отметила, что переданная гуманитарная помощь – это 300 тонн химикатов, а также соответствующие приборы, которые помогут людям получать чистую воду.

«Это не последняя гуманитарная помощь от Швейцарии. В сентябре мы планируем уже следующую большую гуманитарную помощь», – сообщила она.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга находятся с рабочим визитом на Донетчине. В ходе визита главы двух государств посетили коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"».