Через линию разграничения проследовали две колонны с гуманитарным грузом

В течение суток согласно распоряжения командующего Объединенных сил через линию разграничения на Донбассе осуществлен пропуск 7 грузовиков Международного комитета Красного Креста. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Две колонны следовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев – Донецк. Автомобилями для граждан, находящихся на временно оккупированной территории Украины, направлены продуктовые наборы, средства гигиены и стройматериалы. В целом, Международный комитет Красного креста отправил около 120 тонн помощи», – говорится в сообщении.