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Для поступающих в магистратуру проведут третью сессию единого экзамена по иностранному языку

23.07.20 13:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Для поступающих в магистратуру специально организованная третья сессия единого вступительно экзамена (ЕВЭ) по иностранному языку. Она состоится 31 октября. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В сессии могут принять участие абитуриенты в магистратуру, которые не смогли по тем или иным причинам сдать или желают пересдать единый вступительный экзамен по иностранному языку. Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства образования и науки Украины.

Результаты третьей сессии ЕВЭ можно будет использовать для поступления только на контракт. Третья сессия – платная, стоимость отдельно определит Украинский центр оценивания качества образования.

«Регистрация на третью сессию пройдет с 14 до 25 сентября. Пункты проведения ЕВЭ создадут в Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Славянске, Одессе, Херсоне, Харькове. Регистрация на третью сессию ЕВЭ пройдет по такому же алгоритму, что и на основную сессию. Важно, что перед этим поступающим обязательно необходимо уточнить, предусмотренные Правилами приема выбранного заведения высшего образования дополнительные сроки приема заявлений, конкурсного отбора и зачисления в магистратуру», – отмечается в сообщении.

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