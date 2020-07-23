Четыре уровня эпидемической ситуации: В Минобразования объяснили, как будут работать школы с 1 сентября

Школы в Украине будут работать с 1 сентября в условиях карантина с учетом разделения территории на четыре уровня по эпидемической ситуации. Об этом сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий в эфире телеканала «Украина 24».

Она отметила, что 22 июля было принято новое постановление Кабинета министров по адаптивному карантину.

«В зависимости от уровня эпидемической ситуации, территория Украины будет разделена на определенные уровни: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Решение об отнесении той или иной территории к определенному уровню принимает Госкомиссия техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. В случае, если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень – вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только в красном уровне есть запрет посещения учреждений образования», – пояснила Любомира Мандзий.

По ее словам, уровень эпидемической ситуации устанавливается на определенный период времени.

«Если в вашей области есть случаи заболевания, и вы понимаете, что заболеваемость большая, это означает, что отдельные территории в области будут относиться к другому уровню», – сказала замминистра.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области готовятся к началу нового 2020-2021 учебного года. В зависимости от эпидемической ситуации рассматриваются три возможных сценария организации учебного процесса – обычный, смешанный и дистанционный.