В Бахмуте полиции сдался экс-участник НВФ

В Бахмуте (Донецкая обл.) в полицию обратился 50-летний местный житель, который признался, что некоторое время состоял в рядах незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба полиции города.

«Во время оккупации Бахмута участниками незаконных вооруженных формирований местный житель узнал о том, что боевики приглашают всех желающих служить вместе с ними. Предложив свои услуги, мужчина начал свою работу на блокпосту. Помощник боевиков в гражданской одежде досматривал транспорт, проверял документы водителей и пассажиров. Однако уже через две недели мужчина разочаровался в идеологии террористов и решил покинуть ряды боевиков», – говорится в сообщении.

После этого мужчина вел скрытный образ жизни, но в итоге решил рассказать о своем прошлом полиции.

Сейчас в отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

«Полицейские напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и рассказало об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности», – отметили в пресс-службе.