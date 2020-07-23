Обустраивают поле и трибуны: На Донетчине показали строительство двух стадионов (Фото)

В Донецкой области в рамках программы «Большая стройка» ведется сооружение «с нуля» современного стадиона в городе Волноваха и реконструкция стадиона в Селидово. Оба объекта планируют открыть до конца года, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Сейчас на месте строительства стадиона в Волновахе, что ведется рядом с общеобразовательной школой №3, завершается подготовка бетонного основания для обустройства беговых дорожек с полиуретановым покрытием, продолжается устройство последнего третьего слоя основания из гранотсева под укладку искусственного покрытия футбольного поля размерами 90х60 м. Кроме этого, идет подготовка щебеночного основания под установку трибун для зрителей на 264 места, а переоборудование бывших гаражей под раздевалки находится на этапе утепления фасада и внутренних отделочных работ. Также на спортивном объекте предусмотрены наружное освещение и парковка», – говорится в сообщении.

На 2020 год для реализации проекта предусмотрены средства в сумме 27 млн 303,548 тыс. грн, в том числе 21 млн 903,548 тыс. грн – из областного бюджета, 5 млн 400 тыс. грн – из районного бюджета.

В Селидово уже завершается обустройство коммуникаций в ходе реконструкции стадиона «Шахтер» детско-юношеской спортивной школы.

«Выполнены демонтажные работы, построены закладные и продолжается установка опорных столбов под новые трибуны на 1693 места. Вокруг нового футбольного поля с искусственным покрытием 105x68 м продолжается обустройство щебеночного основания под беговые дорожки с полиуретановым покрытием. В ходе ремонта административного корпуса пока взялись за накрытие крыши металлочерепицей, обшивку стен помещений гипсокартоном. Также на территории стадиона продолжается строительство уличных туалетов из кирпича, устанавливаются опоры под забор, начато обустройство подъездного пути к стадиону», – проинформировали в Донецкой ОГА.

Кроме этого, проектом предусмотрена установка наружного освещения и электронного табло, обустройство площадки с тренажерным оборудованием, благоустройство.

Стоимость проекта по реконструкции составляет 32 млн 827,278 тыс. грн, финансирование осуществляется за счет средств Государственного фонда регионального развития, областного и городского бюджетов.

За строительством стадионов жители Донетчины могут наблюдать в режиме реального времени через веб-камеры.