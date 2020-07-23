В Центре общественного здоровья дали прогноз по работе детских лагерей

Текущая эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет открыть детские лагеря. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

«Оздоровиться и отдохнуть следует детям со всей Украины. Это означает перемещение детей из разных областей с разным уровнем заболеваемости. Учитывая эпидемическую ситуацию в каждом отдельном регионе, следует внимательно задуматься над тем, что летние лагеря будут посещать дети из регионов с высокими показателями заболеваемости. Принимая во внимание текущую эпидемическую ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Украине, открытие детских оздоровительных учреждений сейчас будет преждевременным из-за значительного риска распространения болезни», – говорится в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в регионе со значительным распространением COVID-19 каждые 3 дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионах и рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мероприятий.

Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее чем через 7 дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.