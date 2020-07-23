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В «ДНР» заявили, что на восстановление поврежденного водовода потребуется неделя

23.07.20 15:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В районе неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) восстанавливают поврежденный трубопровод канала «Северский Донец – Донбасс», на устранение повреждений необходимо около недели. Об этом сегодня, 23 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ДНР», сегодня утром к восстановлению водовода приступили 4 бригады. «Они прибыли на место в сопровождении саперов и представителей СЦКК», – утверждают в «республике».

Также в «ДНР» заявляют, что восстановительные работы на поврежденных участках магистрали канала «Северский Донец – Донбасс» в районе Горловки продлятся около недели. Для стабилизации водоснабжения специалисты планируют затратить по одному-два дня на каждый из участков.

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