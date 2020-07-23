ШахрайГудбай: В Нацбанке раскрыли самые популярные схемы телефонного мошенничества

Телефонное мошенничество – это самый распространенный вид мошенничества, от которого очень часто страдают люди в возрасте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Злоумышленник входит в доверие к клиенту банка и добивается, чтобы потенциальная жертва передала ему деньги или передала данные своей карты. Сценариев такого мошенничества десятки», – отмечают в Нацбанке и разъясняют, как действуют самые популярные схемы мошенничества.

Сценарий «Мама, я в полиции или в больнице». Звонок среди ночи от сотрудника полиции или врача с сообщением, что ваш ребенок попал в беду и нужно перечислить деньги на определенный счет.

Что делать:

положите трубку и сначала позвоните своему ребенку. Он, скорее всего, спокойно спит дома;

если не можете дозвониться – не спешите перечислять средства. Попросите дать трубку вашему ребенку и поговорить с ним. Или скажите, что можете подвезти деньги в отделение полиции / больницы, где якобы находится ваш ребенок;

сообщите своим родителям и бабушке с дедушкой о мошеннической схеме с «ночным тревожным звонком» и попросите в такой ситуации сначала позвонить вам.

Сценарий «Ваша карта заблокирована». В этом сценарии мошенники представляются сотрудниками банка или Нацбанка и сообщают, что ваша карта заблокирована или будет заблокирована. Для того, чтобы «разблокировать» ее, нужно сообщить реквизиты (срок действия карты, три цифры на обратной стороне карты, SMS-пароли от банка или мобильного оператора) или перейти по указанной ссылке.

Что делать:

завершите разговор – это 100% мошенник;

не сообщайте никаких персональных данных. Настоящий сотрудник банка никогда не спросит конфиденциальные данные карточки, потому что это – нарушение закона;

помните, что сотрудники Нацбанка никогда и ни при каких обстоятельствах не звонят клиентам банков.

Сценарий «Государственная помощь». Мошенник представляется по телефону сотрудником государственного учреждения (любой другой организации или компании) и сообщает, что на вашу карту будут перечислены деньги. Для их получения нужно сообщить реквизиты вашей карты (номер карты, срок действия, и три цифры на обратной стороне карты, SMS-пароли от банка или мобильного оператора).

Что делать:

завершите разговор – это 100% мошенник;

ни в коем случае по телефону или лично не сообщайте никому срок действия карты и три цифры на обратной стороне карты, для осуществления платежа достаточно лишь 16 цифр номера карты.

Сценарий «Продавец-покупатель». Мошенник представляется покупателем товара, который вы продаете в сети Интернет. После разговора вам обещают перечислить предоплату (или полную стоимость товара). Затем вам звонит или сам мошенник, или его сообщник, который выдает себя за сотрудника банка. В телефонном разговоре он пытается убедить вас сообщить реквизиты карты (срок действия карты, три цифры на обратной стороне карты, SMS-пароли от банка или мобильного оператора).

Что делать:

завершите разговор – это 100% мошенник;

не сообщайте никаких персональных данных. Для перечисления денег на карту достаточно назвать лишь номер карты – это 16 цифр, которые указаны на лицевой стороне вашей карты. Старайтесь большинство операций с продажей и покупкой проводить наложенным платежом.

Сценарий «Вы выиграли автомобиль, квартиру, миллион и т.д.». Жертве поступает SMS-сообщение о выигрыше, больше деталей предлагается узнать на сайте или по телефону.

Лицо перезванивает по указанному номеру, где ему объясняют: чтобы получить свой приз, необходимо оплатить налог в размере 1% от его стоимости. Для убедительности мошенники могут создать сайт, на котором есть вся информация об «акции» и отзывы предыдущих победителей.

Что делать:

завершите разговор – это 100% мошенник;

не сообщайте никаких персональных данных;

помните! Налоги не перечисляет получатель выигрыша (они удерживаются из суммы выигрыша из-за ее уменьшения на сумму налогов).

«Ни в коем случае не сообщайте ваши персональные данные: ПИН-код; срок действия карты; три цифры на обратной стороне карты; пароль к онлайн-банкингу; пароли, поступающие в SMS от банка или мобильного оператора. В любой непонятной ситуации звоните в свой банк по номеру, который указан на обратной стороне карты», – подчеркивают в Нацбанке.