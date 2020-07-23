Просили передать бинты: В «ДНР» удерживают в плену жителя Амвросиевки

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) в неподконтрольной украинским властям Амвросиевке (Донецкая обл.) задержали мужчину, обвинили его в «шпионаже» и удерживают уже 3,5 месяца. Об этом сообщает «Медійна ініціатива за права людини» («Медийная инициатива за права человека»).

Александр Лобур – один из последних задержанных представителями незаконных вооруженных формирований на Донбассе. 7 апреля 2020 года в его дом в Амвросиевке ворвались пятеро неизвестных. Впоследствии выяснилось, что это были работники «МГБ». Они обвиняли Александра в торговле оружием и наркотиками, провели в доме обыск. А потом – надели наручники и увезли в неизвестном направлении. Все это на глазах у матери, которая с тех пор его не видела.

За месяц мама Любовь Михайловна узнала от «прокуратуры», что задержали сына «в порядке административного ареста» на 30 суток. Александра продолжают незаконно удерживать уже 3,5 месяца. И теперь обвинения новые – «шпионаж».

Ситуация осложняется состоянием здоровья Александра. В 2019 году у него диагностировали острый холецистит, который успел стать хроническим. Проблемы подтверждают и сами участники НВФ. Они звонили сожительнице Александра и просили передать ему бинты, так как на теле мужчины появились фурункулы. В список потребностей вошли теплые вещи, продукты питания и средства гигиены.

«Общеизвестно, как в Донецке занимаются удерживаемыми. Медицинской помощи можно не ждать. Только применения силы. Практику пыток для получения нужных признаний подтверждают отчеты ООН, ОБСЕ, неправительственных организаций», – отмечают правозащитники.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство. Штаб Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников при СБУ сообщил, что Александр Лобур значится у них как незаконно лишенный свободы, однако факт его незаконного задержания НВФ не подтвердили до сих пор. Сейчас адвокаты из Центра стратегических дел Украинского Хельсинкского союза по правам человека связываются с Следственным комитетом РФ и требуют от СБУ предоставить перечень мероприятий, которые были осуществлены ими для освобождения Александра.