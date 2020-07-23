Лесной пожар на Луганщине ликвидирован, – ГСЧС

Пожар на территории Трехизбенского лесничества вблизи с. Лопаскино (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) ликвидирован. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы, кустарников и древесины. В 14:32 23 июля пожар ликвидирован. К дежурству на месте пожара привлечены 32 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС 24 человека личного состава и 5 единиц техники», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в среду, 22 июля, вблизи с. Лопаскино в результате обстрела вспыхнул пожар.