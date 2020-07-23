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По снимкам со спутника: Ученые подсчитали площадь посевных площадей на неподконтрольном Донбассе

23.07.20 15:38

Специалисты EOS Сrop Monitoring и ученые из Института космических исследований НАНУ и Государственного космического агентства Украины, пользуясь спутниковыми снимками и технологиями машинного обучения, создали карту посевов на временно неподконтрольных территориях Украины и подсчитали их площадь, передает «AgroPortal».

По данным исследования, площадь посевов на неподконтрольных государству частях Донецкой, Луганской областей и АР Крым составляет 1,5 млн га. Общее же количество посевов на территории Украины составляет более 29 млн га.

«Для построения карты посевных площадей команда использовала методы глубинного обучения, которые ранее применялись для поиска нелегальных полей. Для обучения и валидации алгоритмов использовались собранные наземные данные вдоль дорог, содержащие информацию о типе наземного покрова. Погрешность полученной карты посевных площадей по состоянию на 10 июля составляет 3% в тестовой независимой выборке», – уточнили исследователи.

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