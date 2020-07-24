Аж дух захватывает: Житель Донецка окунулся в купель с водой из родника в Коньково (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в селе Коньково, что в Тельмановском (после переименования – Бойковском) районе, недалеко от границы с РФ.

Дорога из Донецка в Коньково, по его словам, занимает примерно 1,5 часа. «С Южного автовокзала ходят прямые рейсовые автобусы в это село», – сообщил «Виконста».

Вдоль дороги есть небольшие рыночки, где люди продают собственноручно выращенные овощи-фрукты, а также мед и другие продукты.

О Коньково дончанин узнал в интернете – и решил съездить. Село славится своим родником – это гидрологический памятник природы. Считается, что вода в нем обладает целебной силой.

«Поля, луга, коровы, пастбища – вот так живут люди в селах. У каждого огород, свои плантации, занимаются домашним хозяйством», – отметил «Виконста».

Житель Донецка обратил внимание, что в селе все облагорожено, пешеходные дорожки выложены диким камнем. В источнике (родник вытекает из сарматских известняков) дончанин набрал прохладной воды в бутылку.

Дорожка далее ведет к месту, где находятся мужская и женская купель. В самой купели – небольшой бассейн, который наполняется водой из родника. Вниз ведет лестница, чтобы можно было удобно спуститься в воду. Для удобства также установлены скамейки, где можно положить вещи.

«Виконста» окунулся в холодную воду. «Аж дух захватывает», – поделился он впечатлениями.

Мужчина также показал старую церковь, которая находится в селе – это Свято-Преображенский храм.