Официально: Мирча Луческу – новый наставник киевского «Динамо»

Киевское «Динамо» официально объявило о том, что новым главным тренером команды будет 74-летний Мирча Луческу. Соответствующее сообщение, сегодня, 23 июля, обнародовано на официальном сайте клуба.

В комментарии президент «Динамо» Игорь Суркис заявил: «Хочу представить Мирчу Луческу – одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу».

Не остался в долгу и румынский «коуч»: «Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями».

Также сообщается, что контракт заключен на два года с возможностью продления еще на год.