Замминистра – свыше 50 тысяч: Минреинтеграции обнародовало оклады своих чиновников

В месяц фонд заработной платы (окладов без учета надбавок) Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий составляет 1 млн 548 тыс. 514 грн. Об этом говорится в ответе данного ведомства на запрос общественной организации «Київстратпро». Документы в Facebook опубликовал политолог Андрей Бузаров.
Штатное расписание и должностные оклады утверждено главой Минреинтеграции Алексеем Резниковым.
Так, согласно штатному расписанию на 2020 год, в Минреинтеграции работают 119 сотрудников.
Что касается должностных окладов, в частности:
- заместитель министра (4 чел.) – 50 490 грн;
- советник министра (3 чел.) – 12 402 грн;
- помощник министра (3 чел.) – 9 207 грн;
- пресс-секретарь (1 чел.) – 9 207 грн;
- директоры отделов по различным направлениям – 19 990 грн;
- руководители групп по различным направлениям – 13 600 грн;
- главные специалисты данных групп – 10 600 грн;
- начальник отдела – 15 600 грн;
- заместитель начальника отдела – 14 500 грн.
В ответах на запрос не говорится о размере оклада самого Алексея Резникова.