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Замминистра – свыше 50 тысяч: Минреинтеграции обнародовало оклады своих чиновников

23.07.20 16:11
Алексей Резников / Скриншот видео YouTube
Алексей Резников / Скриншот видео YouTube

В месяц фонд заработной платы (окладов без учета надбавок) Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий составляет 1 млн 548 тыс. 514 грн. Об этом говорится в ответе данного ведомства на запрос общественной организации «Київстратпро». Документы в Facebook опубликовал политолог Андрей Бузаров.

Штатное расписание и должностные оклады утверждено главой Минреинтеграции Алексеем Резниковым.

Так, согласно штатному расписанию на 2020 год, в Минреинтеграции работают 119 сотрудников.

Что касается должностных окладов, в частности:

  • заместитель министра (4 чел.) 50 490 грн;
  • советник министра (3 чел.) 12 402 грн;
  • помощник министра (3 чел.) 9 207 грн;
  • пресс-секретарь (1 чел.) 9 207 грн;
  • директоры отделов по различным направлениям 19 990 грн;
  • руководители групп по различным направлениям 13 600 грн;
  • главные специалисты данных групп 10 600 грн;
  • начальник отдела 15 600 грн;
  • заместитель начальника отдела 14 500 грн.

В ответах на запрос не говорится о размере оклада самого Алексея Резникова.

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