Замминистра – свыше 50 тысяч: Минреинтеграции обнародовало оклады своих чиновников

В месяц фонд заработной платы (окладов без учета надбавок) Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий составляет 1 млн 548 тыс. 514 грн. Об этом говорится в ответе данного ведомства на запрос общественной организации «Київстратпро». Документы в Facebook опубликовал политолог Андрей Бузаров.

Штатное расписание и должностные оклады утверждено главой Минреинтеграции Алексеем Резниковым.

Так, согласно штатному расписанию на 2020 год, в Минреинтеграции работают 119 сотрудников.

Что касается должностных окладов, в частности:

заместитель министра (4 чел.) – 50 490 грн;

50 490 грн; советник министра (3 чел.) – 12 402 грн;

12 402 грн; помощник министра (3 чел.) – 9 207 грн;

9 207 грн; пресс-секретарь (1 чел.) – 9 207 грн;

9 207 грн; директоры отделов по различным направлениям – 19 990 грн;

19 990 грн; руководители групп по различным направлениям – 13 600 грн;

13 600 грн; главные специалисты данных групп – 10 600 грн;

10 600 грн; начальник отдела – 15 600 грн;

15 600 грн; заместитель начальника отдела – 14 500 грн.

В ответах на запрос не говорится о размере оклада самого Алексея Резникова.