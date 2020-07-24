В «ДНР» хотят водить школьников в музей «Гиви» (Фото)

В «ДНР» проводят экскурсии в музее руководителя незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Сомали» Михаила Толстых («Гиви», был взорван 8 февраля 2017 года на территории своей войсковой части в Макеевке). Как выглядит музей, показала дончанка Майя Пирогова.

По ее словам, музей находится на территории расположения части. В музее, в бывшем кабинете руководителя НВФ, над креслом – фотографии: в центре – российского президента Владимира Путина, слева – министра обороны РФ Сергея Шойгу, справа – первого «главы ДНР» Александра Захарченко.

Напротив стола, под стеклом – оружие, боеприпасы.

Также выставлены форма «ДНР», различные знаки отличия. В отдельной комнате стоит кровать, где спал Михаил Толстых.

На информационных стендах представлены данные по населенным пунктам, где в боевых действиях участвовало НВФ «Сомали». Также размещены многочисленные фото погибших участников НВФ с указанием места гибели.

«В этот музей нужно обязательно приводить наших школьников. Приводить, рассказывать. Возможно, даже готовить специальных сотрудников, которые бы рассказывали историю нашей войны», – заявила Майя Пирогова.

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля 2017 года в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете, предположительно, в результате выстрела из огнемета «Шмель». При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждал, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви». В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Похоронили «Гиви» 10 февраля в Донецке рядом с убитым 16 октября 2016 года россияниным Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube