Перед выходом на КПВВ пограничников инструктируют не брать взятки

С пограничниками, работающими на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) постоянно проводится работа по предупреждению коррупции. Об этом сегодня, 23 июля, рассказали в Донецком погранотряде.

«Пограничникам напоминают требования законодательных норм в вопросах недопущения проявлений коррупционной деятельности, отмечается ответственности за совершение коррупционных правонарушений», – отметили в отряде.

Также ведется информационная работа и с гражданскими лицами, пересекающими КПВВ, о недопустимости предложений взяток пограничникам и ответственности за такие действия. Такие напоминания указаны и на информационных щитах на КПВВ.

Так, согласно ст. 369 Уголовного кодекса Украины, предложение взятки должностному лицу карается:

штрафом от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас такой минимум – 17 грн, т.е. размер штрафа может быть 8 500 – 12 750 грн);

ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет;

лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.

«Однако, на прошлой неделе гражданином все же была осуществлена неудачная попытка подкупа пограничника на КПВВ "Новотроицкое". Впрочем, 1000 грн не помогли в пересечении линии разграничения», – отметили в отряде.

Донецкий погранотряд напоминает, что пересечение КПВВ является бесплатным.

Также сейчас отряд принимает участие в антикоррупционной акции Госпогранслужбы «Наказание коррупционера – лишь дело времени!». С 20 по 31 июля проводятся инструктажи с целью предупреждения противоправной деятельности личного состава. Особое внимание уделяется новоприбывшим пограничникам, с которыми ведутся индивидуальные занятия.