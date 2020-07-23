Президент Зеленский объяснил, почему раньше не удавалось развести войска на Донбассе

В течение трех лет было невозможно развести силы и военную технику в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) из-за постоянных вооруженных провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 23 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной рабочей поездки на Донбасс с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, передает пресс-служба Офиса президента.

Главы государств провели встречу с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.

«В прошлом году осенью мы наконец достигли договоренности о прекращении огня, развели силы и тяжелое вооружение, построили новый мостовой переход. Эти шаги значительно облегчили страдания местных жителей, которые до того чуть ли не ежедневно в чрезвычайно сложных условиях пересекали линию разграничения», – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, Украина не собирается останавливаться на достигнутом.

«Активно работаем с партнерами по Нормандскому формату и в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске по скорейшему одновременному открытию двух новых КПВВ в Золотом и Счастье. Необходимые взаимные гарантии безопасности для проведения работ по обустройству этих КПВВ действуют с 10 июля текущего года», – отметил глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что сразу после избрания президентом Украины свою первую региональную поездку он совершил в Донецкую и Луганскую области.

«Своим безусловным приоритетом я определил улучшение гуманитарного положения гражданского населения, пострадавшего в результате ведения боевых действий», – сказал он.

В ходе встречи было отмечено, что международные организации в Украине задействованы в таких важных процессах на Донбассе, как предоставление медицинской помощи населению, восстановление инфраструктуры, поиск пропавших без вести, содействие в преодолении последствий эпидемии COVID-19. Кроме того, важной является помощь удерживаемым лицам.

Владимир Зеленский призвал оказать помощь для восстановления инфраструктуры Донбасса. В частности, он подчеркнул важность возведения больниц в небольших населенных пунктах, которые пока не входят в общий план строительства. В таких медицинских учреждениях жители смогут получить целевую врачебную помощь. Также президент отметил, что необходимо решить проблему обеспечения жильем переселенцев, потерявших свои дома.