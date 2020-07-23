Невозможно установить из чего убит: Из тела погибшего под Зайцево медика были вырезаны кости и органы

Из тела военного медика, погибшего 13 июля вблизи поселка Зайцево (в районе Горловки, Донецкая обл.), были изъяты поражающие элементы и поврежденные кости и органы, и в таком виде он был передан украинской стороне. Об этом сообщили в командовании Операции Объединенных сил, передает «ВВС-Украина».

После обстрела 13 июля на поле боя оставался и раненый сержант Ярослав Журавель, который входил в эвакуационную группу.

В командовании ООС рассказали, что после этого украинская сторона несколько раз обращалась через СММ ОБСЕ к незаконным вооруженным формированиям с тем, чтобы забрать раненого, который «имел соответствующие белые отметки (что свидетельствовало о его причастности к эвакуационной группе)».

«При этом враг самостоятельно осуществлял поиск и затягивал время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и умер», – отметили в командовании ООС.

Возвращение тел также постоянно затягивалось. Тела погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе «Эвакуация-200» имели необратимые трупные изменения, что может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морге. А сами погибшие были без своей военной формы.

Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали.

«Непонятным и вопиющим является факт относительно вскрытия тела павшего военного медика. Кроме того, установить, из какого оружия он был убит, по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области», – говорится в сообщении командования ООС.

Напомним, что 13 июля вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Позднее результаты экспертизы ДНК показали, что тело принадлежит погибшему 13 июля медику сержанту Николаю Илину. Отмечалось, что тело было изуродовано.

17 июля представители НВФ «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля. Его передали украинской стороне 21 июля.