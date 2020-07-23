Хочу в школу: На Донбассе родители митинговали против онлайн-обучения (Видео)

На Донбассе прошли акции протеста против дистанционного обучения. Родители школьников Донецкой и Луганской областей 22 июля собирали подписи, чтобы их дети с 1 сентября сели за парты, а не получали знания онлайн.

Выпускницы школы Константиновки Юлия и Валерия окончили в этом году 11 класс, результатами ВНО не довольны. Говорят, что сдавать тесты было трудно, т.к. готовиться к ним пришлось дистанционно. «По математике набрала 165 балов, рассчитывала на более высокий бал. Но, наверное, так получилось, потому что с учителем мы не проходили последние темы программы. Приходилось работать с репетитором. Сейчас жду результаты по украинскому языку и биологии», – поделилась Юлия Сахно.

«Карантин плохо повлиял на мое образование. Например, иногда не хватало мотивации, которую мы имели от учителей, обучаясь в школе. Не хватало полного контроля учителя», – добавляет Валерия Чеусова.

В Донецкой области акция протеста проходила, например, в Константиновке. Около райгосадминистрации собралось около 40 человек. Ольга Житомирская с 5-летней дочкой Дашей приехала из соседнего села. «У меня один ребенок – мы идем в 1-й класс. Как учить первоклашку онлайн – я вообще не представляю. Причем, мы идем в интеллект-класс, где будет бешеная нагрузка. Второй ребенок – на индивидуальном обучении, а дистанционное индивидуальное обучение – это просто кошмар. Поэтому мы против онлайн-образования», – пояснила женщина.

«Это всеукраинская акция, которая проходит в нескольких городах Украины. Потому что онлайн-обучение для наших детей – это не выход. Во-первых, у нас не было такой заболеваемости среди детей, чтобы их переводить на карантин на столь длительное время. Во-вторых, не была подготовлена учебная база для дистанционного обучения», – отметила инициатор пикета в Константиновке Ольга Данилова.

Ольга оформила местной власти электронную петицию, ее поддержали голосованием 70 земляков. Два образца обращения она передала в городской и районный отделы образования Константиновки.

«Мы планируем, что учебный год начнется вовремя и в обычном режиме. Но если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то все будет зависеть от решения региональной и местных комиссий по чрезвычайной ситуации», – прокомментировала начальник управления образования Константиновского горсовета Ольга Барабаш.

Аналогичную акцию провели на Луганщине в Северодонецке, здесь было около 50 родителей и школьников. «Сейчас у детей отмечается нехватка общения со сверстниками. Это выражается в их гиперреактивности, уровень которой еще повысился. Дети не могут сдерживать свое эмоциональное состояние», – отмечает участница акции, психолог Юрия Кисловская.

9-летний Даниил Гильнов. Говорит, что трудно обучатся дистанционно, потому что никто не объясняет, как выполнять домашние задания. «Учитель не объясняет, как делать домашнее задание, а просто пишет в вайбере. И из-за этого мы [с родителями] разбираемся, что нужно делать».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»