Вуз-переселенец из Донецка пытается через суд взыскать долги с фирмы-посредника за обучение иностранцев

Открыто судебное производство по взысканию с фирмы-посредника задолженности в сумме 420 тыс грн. за обучение иностранных студентов в Донецком национальном медицинском университете. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Хозяйственным судом Харьковской области открыто производство по делу по иску Краматорской местной прокуратуры, представленной в интересах государства в лице Министерства здравоохранения Украины и Государственного учреждения "Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького" о взыскании с юридического лица задолженности за предоставление образовательных услуг», – говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что в июне и сентябре 2016 года между Донецким национальным медицинским университетом и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о сотрудничестве на 2016-2021 учебные годы по получению высшего образования иностранными гражданами.

«Стоимость образовательных услуг, предоставленных университетом за весь срок обучения, составила 20 500 долл. США, впрочем в указанный договором срок обществом денежные средства за III курс обучения 20 иностранцев не уплачены. Общая сумма задолженности составила 420 тыс. грн», – отметили в прокуратуре.

Учитывая то, что неуплата указанных средств отрицательным образом влияет на обеспечение деятельности университета, прокуратура требует взыскания с должника указанных средств в судебном порядке.

Как сообщалось ранее, в Краматорске (Донецкая обл.) более 40 иностранных студентов заключили новые договоры с Донецким национальным медицинским университетом (ДонНМУ). Платить за обучение теперь будут напрямую без фирмы-посредника, которая не перечислила вузу-переселенцу более 50 млн грн. Некоторых иностранных студентов из-за ситуации с долгами за обучение в ДонНМУ не допустили к образовательному процессу. Историей сотрудничества фирмы-посредника и ДонНМУ занимаются правоохранительные органы.