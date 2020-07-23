Угрожал взорвать гранату: В Полтаве мужчина взял в заложники полковника полиции

Сегодня, 23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, угрожал подорвать себя и его гранатой. После переговоров обменял правоохранителя на полковника полиции и с новым заложником направился на автомобиле в Киев. Об этом в Facebook сообщил заменистель министра МВД Антон Герашенко.

ЧП произошло утром в 9:05 на улице возле здания административного суда Полтавы. Работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который подозревается в незаконном завладении транспортными средствами.

Во время задержания мужчина достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать, за руку он держал сотрудника полиции.

«Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты – нежелание попасть надолго за решетку. Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше», – отметил Геращенко.

Злоумышленником является 32-летний Роман Скрипник, который ранее был неоднократно судим:

2007 год – ст. 185 ч. 1 УК Украины (мелкое хищение), подписка о невыезде, штраф 510 грн;

2008 год – ст. 185 ч. 2 (кража), ст. 190 ч. 1 (мошенничество) УК Украины, подписка о невыезде, ограничение свободы на 2 года;

2014 год – ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 УК Украины (производство или хранение наркотиков), домашний арест, ограничение свободы на 3 года.

После переговоров Скрипник обменял удерживаемого полицейского на начальника Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле «Богдан».

Скрипник с заложником выехал за пределы Полтавы. Автомобиль сопровождают полиция и спецподразделения.

«Стратегия действий полиции – переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника, так и окружающих», – акцентировал Геращенко.

При этом председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов заявляет о невозможности выполнения требований, которые выдвинул Скрипник, и не исключает силовой сценарий, передает «Интерфакс – Украина».

«Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто-напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас идут с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта», – заявил Синегубов.

Он также отметил, что ситуацию в Полтаве нельзя сравнивать с захватом заложников в Луцке 21 июля, «поскольку в Полтаве была спецоперация по задержанию злоумышленника целевая, у него оказалась граната и поэтому мы имеем такую историю».

Глава Полтавщины также опроверг появившуюся в СМИ информацию, что злоумышленник с заложником направляются в Киев, отметив, что ему дали возможность оставить Полтаву специально для того, чтобы вывести из места массового скопления людей. «Главной была задача, чтобы вывести этого человека из общественного места, чтобы в случае наихудшего сценария не пострадали люди. Это удалось сделать. Был предоставлен автомобиль по требованию злоумышленника. Сейчас они перемещаются районом области и спецоперация по решению этой ситуации, соответственно, продолжается», – сказал он.

По словам Синегубова, «никто не движется в сторону Киева, никто не позволит двигаться в места пребывания людей».