Научный рекорд: Победители ВНО из Донетчины, не видят себя в своих городах

Научный рекорд поставили выпускники школ Донецкой области. Сразу 7 человек получили по 200 баллов по математике, а это максимальный результат во внешнем независимом оценивании (ВНО), и еще 2 по физике. Особняком выделяется Краматорск. Здесь выпускник местной школы № 26 Андрей Редченко взял высшие баллы сразу и по математике, и по физике. А в школе № 22 и лицее № 35 по математике рекорды поставили 2 человека, передает «Радио Свобода».

Математика и физика – не обязательные для тестирования предметы. Однако, имея за плечами победы на олимпиадах разных уровней по 10 школьным дисциплинам, выпускница краматорского лицея № 35 Екатерина Окопная выбрала именно эти две точные науки. Девушка мечтает стать ученым в области физики, поэтому гуманитарные дисциплины решила не сдавать.

«Литература для меня не больше, чем хобби. Мне интересно читать, но физика больше нравится. Я думаю, она более нужна в современной жизни. Зная физику, будет проще найти хорошую профессию», – считает Екатерина.

Екатерина Окопная

Всего одного балла не хватило девушке, чтобы получить максимум на ВНО по любимому предмету. Но сопутствующую математику она сдала безукоризненно.

Аналогичный результат – 200 баллов – получил и ее одноклассник Михаил Носков.

Их преподавательница – заслуженный учитель Украины и почетный гражданин Краматорска Александра Рябуха – считает, что эти дети в будущем смогут стать учеными, ведь у них есть редкое качество – умение выбирать нестандартные пути для решений.

«Если ребенок может одну и ту же задачу решить несколькими способами, то это очень важно. Значит, он умет мыслить. И, если из этих всех вариантов он выбирает самый основной, который ему нравится, то эти ученики наверняка когда-то станут учеными», – убеждена Александра Рябуха.

Александра Рябуха

Двойную победу над царицей наук празднуют и в школе №22 Краматорска. 11-классники Дарья Гармаш и Егор Шлихтенмайер также получили максимальные оценки на ВНО по математике.

Редкий, но вполне ожидаемый дубль у выпускника школы № 26 Андрея Редченко. Юноша получил высшие баллы по математике и физике и теперь вправе выбирать любой вуз Украины. Впрочем, по окончании обучения возвращаться в родной город он не планирует и намерен покорить столицу.

«В Киеве все-таки больше возможностей. Как ни крути, это столица, это пересечение всех международных линий, связей, возможностей. Можно как-то где-то устроиться, где-то опыта больше набраться. Краматорск все-таки город, который только развивается, только начинает приобретать какие-то черты, сообщаться с другими городами, другими областями, становиться полноправным таким областным центром. Поэтому я считаю, что ему еще нужно развиваться», – говорит Андрей Редченко.

Андрей Редченко

Похожее мнение и у большинства других победителей ВНО. Будущие физики и математики не видят себя в городе машиностроителей. Они хотят заниматься наукой, а здесь это делать негде.

При этом, имея как минимум городской рекорд по количеству высших баллов, торжествовать педагоги и выпускники Краматорска не спешат. Ведь еще не известны результаты ВНО по украинскому языку и химии. В этих дисциплинах Краматорск тоже может приятно удивить.