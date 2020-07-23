На Луганщине судебные приговоры вынесены более 100 организаторам «референдума» 2014 года

Служба безопасности Украины продолжает документировать лиц, причастных к организации в Луганской области антигосударственного «референдума» в 2014 году. Более 100 из них уже приговорены к различным срокам лишения свободы. Еще более 50 материалов производств находятся на рассмотрении в судах, сообщает пресс-служба ведомства.

«За последние полгода сотрудники спецслужбы задержали на Луганщине 5 злоумышленников, которые находились в розыске. Среди них участники незаконных вооруженных формирований, фигуранты, которые причастны к их финансированию, а также организаторы так называемого "референдума"», – говорится в сообщении.

Так СБУ задержала на подконтрольной украинской власти территории жительницу Попасной, которая 6 лет скрывалась от правосудия на территории РФ. Женщина была объявлена в розыск за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По данным следствия, в 2014 году местная жительница, находясь в составе «избирательной комиссии ЛНР», принимала активное участие в организации незаконного «референдума» в городе.

Задержанной сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения. Продолжаются следственные действия.