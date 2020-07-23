За этим будущее: В Раде выступают за повышение цен на электроэнергию и монетизацию субсидий

Цена на электроэнергию должна быть повышена, а льготы переведены в денежную форму. Об этом заявил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает «Цензор.нет».

Гетьманцев подчеркнул, необходимо повышать цену на электроэнергию для населения до уровня рыночной. А незащищенным слоям предоставлять адресные субсидии в денежной форме. Этот подход поддерживает и его коллега Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

«Полностью поддерживаю монетизацию [льгот] как и Галина Третьякова – она тоже поддерживает эту идею, это ее комитет. И вообще за этим будущее. Мы не сможем и дальше финансировать такой объем льгот. Кроме того, льготы часто несправедливые, многие льготы получают по поддельным документам или по документам, оформленным с нарушением процедуры. Они обременяют бюджет с одной стороны, с другой и не должны отходить тем людям, которые на них не имеют права. Поэтому я полностью поддерживаю подход монетизации, мы должны переводить льготы в денежную форму. То же касается цены на электроэнергию», – прокомментировал Гетьманцев.

Напомним, что цена на электроэнергию для домохозяйств не пересматривалась с марта 2017 года, и составляют 0,9 грн при потреблении электроэнергии до 100 кВт/ч в месяц, и 1,68 грн при потреблении более 100 кВт/ч. Цена на электроэнергию для населения в Украине является самой низкой в ЕС и отпускается по единой цене всем потребителям.